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ОАЭ призвали активизировать работу для возрождения диалога между палестинцами и арабами

ОАЭ призвали активизировать работу для диалога между палестинцами и арабами

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Christopher Pike/Reuters

МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) призвал прекратить эскалацию между израильтянами и палестинцами и активизировать деятельность международной «четверки» для урегулирования ситуации. Об этом говорится в заявлении (https://www.mofa.gov.ae/mediahub/news/2023/10/7/7-10-2023-uae-palestine) министерства.

«ОАЭ <…> настоятельно призывает международное сообщество немедленно активизировать международную «четверку», чтобы возродить процесс установления арабо-израильского мира и активизировать все усилия по достижению справедливого и всеобъемлющего мира и предотвращению дальнейшего насилия в регионе», — подчеркнули в МИД.

Внешнедипломатическое ведомство ОЭА также призвало к проявлению максимальной сдержанности и немедленному прекращению огня во избежание серьезных последствий.

Квартет по ближневосточному урегулированию («Ближневосточный квартет») — объединение Евросоюза, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию Арабо-израильского конфликта.

МИД РФ также призвал Израиль и Палестину к прекращению огня.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.

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