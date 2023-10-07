Палестина возложила ответственность за эскалацию конфликта на Израиль

Палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил ТАСС, что ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта лежит исключительно на Израиле.

«Власти Израиля в последнее время делают, что хотят и по Иерусалиму, и по Западному берегу реки Иордан, по вопросу незаконных поселений. Они нападают везде», - сказал он.

Посол отметил, что Палестина поддерживает контакт с РФ по обострению ситуации с Израилем и ценит позицию Москвы.

«Российская Федерация призывает израильскую и палестинскую стороны к прекращению огня и началу переговоров. Мы высоко ценим позицию Россию по ситуации в нашем регионе и по палестинскому вопросу», - указал Абдель Хафиз Нофаль.

Посол подчеркнул, что российская сторона еще давно призывала к возобновлению работы «ближневосточного квартета».

«Американцы и европейцы остановили процесс», — заключил он.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

В Белом доме рассказали о контактах США и Израиля после атак ХАМАС.