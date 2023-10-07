Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первой целью страны в войне с ХАМАС станет зачистка атакованных территорий. Об этом пишет The Times of Israel.

«Наша первая цель — прежде всего очистить территорию от проникших вражеских сил и восстановить безопасность и мир в поселениях, подвергшихся нападению», — заявил он.

Второй целью Израиля политик назвал возмездие – заставить «врага [заплатить] огромную цену, в том числе и в секторе Газа».

«Третья цель — укрепить другие арены, чтобы никто не совершил ошибку, присоединившись к этой войне», — заявил Нетаньяху.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее МИД Украины осудил нападение на Израиль.