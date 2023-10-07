Президент Абхазии поздравил Путина с днем рождения

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, передает ТАСС.
По его мнению, под руководством Путина Россия «движется по пути укрепления справедливого, многополярного мироустройства».
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает азербайджанское агентство Apa.
7 октября российскому лидеру исполнился 71 год.
Азербайджанский лидер пожелал президенту РФ новых успехов на государственной службе и крепкого здоровья.
Как отмечает агентство, Путин, в свою очередь, выразил Алиеву благодарность за внимание и поздравления.
Кроме того, президенты подчеркнули успешное развитие отношений между двумя странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества и вопросы, связанные с новыми контактами.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу с днем рождения.
Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».