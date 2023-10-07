Алиев поздравил Путина с днем рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает азербайджанское агентство Apa.

7 октября российскому лидеру исполнился 71 год.

Азербайджанский лидер пожелал президенту РФ новых успехов на государственной службе и крепкого здоровья.

Как отмечает агентство, Путин, в свою очередь, выразил Алиеву благодарность за внимание и поздравления.

Кроме того, президенты подчеркнули успешное развитие отношений между двумя странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества и вопросы, связанные с новыми контактами.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу с днем рождения.

Белорусский лидер заявил, что избранный Путиным жизненный путь — это «яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».