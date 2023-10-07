Медведев назвал способ остановить «маниакальную страсть» США поджигать конфликты

Заместитель председателя Совета Безопасности России заявил, что только одно может остановить США от желания контролировать другие страны — это гражданская война.

Об этом он заявил в связи с ракетными ударами палестинского радикального движения ХАМАС по территории Израиля утром 7 октября. Медведев выразил мнение, что, если бы Соединенные Штаты больше думали об Израиле, а не об Украине, этих ударов не произошло бы.

Политик задался вопросом, что может остановить «маниакальную страсть» США поджигать конфликты во всем мире.

«Видимо, только гражданская война на территории США», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галлант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.