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В Канаде предрекли уничтожение Украины из-за антироссийской политики Запада

Журналист Гиц: политика Евросоюза и НАТО по ослаблению России уничтожит Украину

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Политика Запада по ослаблению России посредством конфликта на Украине аморальна. Такое мнение высказала канадский политический обозреватель Ариана Гиц на свое странице в соцсети X (бывший Twitter).

Гиц считает, что Украину ждет полное уничтожение, и причиной тому станет антироссийская политика Запада.

Эксперт подчеркнула, что народ Украины не должен быть личным щитом НАТО и Европейского союза.

«Политика ослабления России Украиной для всего мира аморальна», — написала Гиц.

По ее словам, медленный и систематический подход к ослаблению российской армии приведет к медленному уничтожению Украины.

3 октября глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил на Варшавском форуме по безопасности, что альянс начал подготовку к противостоянию с Россией за 14 лет до начала ее специальной военной операции на Украине — в 2008 году.

По словам военного, фактически с этого времени в НАТО началась работа по смене мышления в странах — членах альянса «обратно на принципы коллективной обороны».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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