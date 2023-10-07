В Канаде предрекли уничтожение Украины из-за антироссийской политики Запада

Политика Запада по ослаблению России посредством конфликта на Украине аморальна. Такое мнение высказала канадский политический обозреватель Ариана Гиц на свое странице в соцсети X (бывший Twitter).
Гиц считает, что Украину ждет полное уничтожение, и причиной тому станет антироссийская политика Запада.
Эксперт подчеркнула, что народ Украины не должен быть личным щитом НАТО и Европейского союза.
«Политика ослабления России Украиной для всего мира аморальна», — написала Гиц.
По ее словам, медленный и систематический подход к ослаблению российской армии приведет к медленному уничтожению Украины.
3 октября глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил на Варшавском форуме по безопасности, что альянс начал подготовку к противостоянию с Россией за 14 лет до начала ее специальной военной операции на Украине — в 2008 году.
По словам военного, фактически с этого времени в НАТО началась работа по смене мышления в странах — членах альянса «обратно на принципы коллективной обороны».
Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».