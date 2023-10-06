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Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

Во Франции сняли украинский флаг после заявлений Зеленского об Азербайджане

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Мэр французского города Вьен Тьерри Ковач приказал снять с фронтона здания администрации государственный флаг Украины после заявления президента республики Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном. Об этом пишет местная газета Dauphiné libéré.

«Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема», — говорится в статье.

По мнению градоначальника, нельзя благодарить Азербайджан за гуманитарную помощь, в том числе в сфере энергетики, в то время как страна «продает газ в 1,5 раза дороже для спонсирования собственных военных усилий против Армении».

Ковач подчеркнул, что снятие флага никак не влияет на степень поддержки, оказываемой властями воюющей республике и ее гражданам.

До этого глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что Евросоюзу не стоит рассматривать Азербайджан в качестве надежного партнера по газовым поставкам в связи с операцией Баку в Нагорном Карабахе.

Ранее Пашинян переговорил с Зеленским на саммите в Гранаде.

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