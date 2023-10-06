В Самарканде появится Генконсульство России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подписал со своим коллегой из Узбекистана документ об учреждении генконсульства России в Самарканде. Об этом сообщает РИА Новости.

В этот же день, 6 октября, в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и прибывшего в Россию узбекского лидера Шавката Мирзиеева. В повестку предстоящих встреч в Москве включили вопросы углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание на переговорах уделили расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

Позже переговоры президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиеева в Кремле продолжились в расширенном составе.

Владимир Путин отметил успешное развитие отношений России с Узбекистаном.

В августе Владимир Путин провел телефонные переговоры с Шавкатом Мирзиеевым, в ходе они договорились активизировать контакты на разных уровнях.