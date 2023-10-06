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В Кремле начались переговоры Путина и прибывшего в Россию Мирзиёева

Кремль: переговоры президентов РФ и Узбекистана Путина и Мирзиёева начались

В Кремле начались переговоры президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

«В Кремле начались переговоры Владимира Путина с президентом республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым», — говорится в сообщении.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, стороны намерены провести переговоры в узком составе, затем в формате рабочего завтрака. После чего лидеры двух стран подпишут ряд двусторонних документов и сделают заявление для прессы.

В повестку предстоящих встреч в Москве включены вопросы углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание на переговорах будет уделено расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах, заявили в пресс-службе Мирзиёева.

5 октября Мирзиёев прибыл из Казани, где он встречался с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, в Москву. В аэропорту «Внуково-2» его встретили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие официальные лица.

Ранее пресс-служба президента Узбекистана сообщила об официальном визите Мирзиёева в РФ по приглашению Владимира Путина.

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