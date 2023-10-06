Зеленский встретился с главой непризнанной Киевом республики Косово в Гранаде

Глава непризнанного Косова Вьоса Османи сообщила, что встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях неформального саммита ЕС в испанском городе Гранада. Об этом она написала в соцсети Х.

Османи опубликовала фото рукопожатия с Зеленским и подписала снимок: «Устойчивость. Определение. Надежда».

По информации «Украинской правды», Зеленский и Османи уже встречались в июне на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе. Украинская сторона не сообщала об этой встрече.

Украина официально не признает республику Косово, провозгласившую независимость в 2008 году.

В феврале депутат Верховной рады и член Парламентской ассамблеи Совета Европы Алексей Гончаренко обещал «сделать все», чтобы Украина признала Косово.

В апреле Украина воздержалась от голосования в Совете Европы по членстве Косово в организации. По словам президента Сербии Александра Вучича, украинская делегация консультировалась с представителями США и Евросоюза перед голосованием по вопросу членства Косово в Совете Европы.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.