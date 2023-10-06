Путин отметил успешное развитие отношений России с Узбекистаном

Россия и Узбекистан активно развивают взаимоотношения во всех направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Наши отношения развиваются весьма успешно», — сказал российский лидер.

Путин отметил высокий уровень союзничества и партнерства между двумя государствами и пообещал продолжать работать в данном направлении.

«Хочу вас поблагодарить за личное участие в развитии российско-узбекистанских связей», — сказал глава России Мирзиёеву.

Путин подчеркнул, что за 2022 год рост товарооборота между РФ и Узбекистаном составил 26%, а за семь месяцев 2023 года уже достиг 14,4%.

До этого в Кремле начались переговоры Путина и прибывшего в Россию Мирзиёева. В повестку предстоящих встреч в Москве включены вопросы углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание на переговорах будет уделено расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах, заявили в пресс-службе Мирзиёева.

Ранее пресс-служба президента Узбекистана сообщила об официальном визите Мирзиёева в РФ по приглашению Путина.