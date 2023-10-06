В Японии определились с мерами против посетившего РФ депутата

Дисциплинарный комитет партии «Ниппон исин» (Партия обновления Японии) вынес заключение об «исключении» из политической силы депутата Мунэо Судзуки, который посетил Россию с визитом в начале октября, пишет Sankei. По информации газеты, окончательное решение партия должна принять 10 октября.

«По словам причастных к делу, высказывания Судзуки в комитете по партийной дисциплине сочли проблематичными, поскольку он ожидал победы России [в конфликте на Украине]», — говорится в сообщении.

Как отмечает Sankei, Мунэо Судзуки поехал в Россию, предварительно не уведомив об этом свою партию. Газета подчеркивает, что депутат провел серию встреч, в том числе с представителями российского министерства иностранных дел. При этом в МИД Японии сообщали, что не интересуются у посетившего Москву депутата деталями его визита.

Ранее Россия выразила протест Японии из-за военной активности у границы.