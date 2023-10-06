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Во Франции заявили, что избрание Трампа спикером палаты неблагоприятно для Зеленского

Филиппо заявил, что избрание Трампа спикером палаты ударит по Зеленскому

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Sam Wolfe/Reuters

Во Франции глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение в социальной сети X, что если бывший президент США Дональд Трамп займет пост спикера палаты представителей, это будет ударом для президента Украины Владимира Зеленского.

«В последние дни мы становимся свидетелями настоящей трампистской революции: захват палаты представителей, борьба с глубинным государством, отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!» — написал Филиппо.

Ранее Дональд Трамп заявил в интервью Fox News о своей готовности временно занять пост спикера палаты представителей.

Хотя кресло спикера обычно занимает член палаты представителей, закон не запрещает такой вариант. Несколько конгрессменов уже выразили желание видеть Трампа на этой должности, которая освободилась после отстранения Кевина Маккарти из-за ситуативного совпадения позиций правого крыла республиканского большинства и демократического меньшинства.

Выборы спикера назначены на среду, а республиканцы планируют провести фракционную встречу за день до этого, чтобы обсудить кандидатов.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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