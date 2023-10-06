Трамп сообщил, что готов стать временным спикером палаты представителей

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности на некоторое время стать спикером палаты представителей конгресса США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Они [республиканцы] спросили меня, мог бы я рассмотреть вариант занять место спикера [палаты представителей], пока они не найдут долгосрочную кандидатуру... Я сделаю это, если это будет необходимо, если они не смогут принять решение», — сказал он.

4 октября Трамп в кулуарах суда в Нью-Йорке, где он выступал ответчиком по гражданскому иску, дал понять, что у него нет амбиций возглавить палату представителей, так как он сейчас сосредоточен на возвращении в Белый дом. При этом он отмечал, что готов помочь с выборами спикера.

До этого сообщалось, что член палаты представителей Соединенных Штатов, республиканец от Техаса Трой Нелс заявлял, что подаст документы для выдвижения бывшего президента Дональда Трампа на должность следующего спикера палаты представителей США.

3 октября временным спикером палаты представителей конгресса США был назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

Ранее кандидат в президенты США назвал цель отстранения спикера Маккарти.