В Раде забеспокоились из-за возможного истощения запасов оружия ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпают все запасы оружия в течение месяца или полутора месяцев, если американские конгрессмены не проголосуют за дальнейшее финансирование страны. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Александра Устинова, сообщило издание «Страна.ua».

Согласно имеющейся информации, она возглавляет специальную комиссию парламента по вопросам мониторинга получения и использования западных вооружений. При этом законодатель отметила, что Киев каждый месяц тратит по $3 млрд на закупку военной техники.

5 октября руководитель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что президент США Джо Байден пообещал ему и дальше оказывать помощь Украине. Как сказал представитель регионального содружества, американский лидер лично заверил его в намерении финансировать Киев в долгосрочной перспективе.

За день до этого президент США Джо Байден рассказал, что правительство страны имеет достаточно средств для еще одного транша помощи Украине. По словам главы государства, речь идет о выделении денег без привлечения дополнительного финансирования. Однако вдаваться в подробности Байден отказался.

Ранее президент США подписал закон о продлении финансирования федерального правительства, но в документе не оказалось пункта об оказании помощи Украине.