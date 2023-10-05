Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин высказался об идее понизить порог в ядерной доктрине России

Путин не считает нужным менять ядерную доктрину России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в понижении ядерного порога в доктрине России: сегодня нет такой ситуации, чтобы что-то угрожало существованию российского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что все можно поменять, но он не видит в этом необходимости.

Путин считает, что нет такой ситуации, в рамках которой российской государственности и существовании России что-то бы угрожало.

Президент предполагает, что никому в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие против России.

До этого заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на полях регионального семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» заявил, что работы по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии продолжаются.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов заявлял, что агрессивное поведение западных стран у рубежей Союзного государства стало причиной размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО).

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий