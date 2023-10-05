Путин высказался об идее понизить порог в ядерной доктрине России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в понижении ядерного порога в доктрине России: сегодня нет такой ситуации, чтобы что-то угрожало существованию российского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что все можно поменять, но он не видит в этом необходимости.

Путин считает, что нет такой ситуации, в рамках которой российской государственности и существовании России что-то бы угрожало.

Президент предполагает, что никому в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие против России.

До этого заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на полях регионального семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» заявил, что работы по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии продолжаются.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов заявлял, что агрессивное поведение западных стран у рубежей Союзного государства стало причиной размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО).

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.