В Грузии обеспокоены словами Бжании о базе России

Министерство иностранных дел Грузии потребовало от России соблюдения договоренностей о прекращении огня, подписанного в августе 2008 года при посредничестве ЕС, сообщается на сайте ведомства. Так в грузинском МИД отреагировали на заявление президента Абхазии Аслана Бжании о том, что республика договорилась с Москвой о размещении пункта постоянного базирования ВМФ России на своей территории.

«Выражаем обеспокоенность заявлениями [Бжании] <...> Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства, выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского Союза», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что считают подобные планы по российской базе «грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии». В Тбилиси отказываются признавать независимость Абхазии, считая республику частью своей территории.

Ранее в Абхазии заявили об экономическом признании республики Белоруссией.