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В Европарламенте проголосовали за помощь ЕС Украине

Профильные комитеты ЕП проголосовали за помощь Евросоюза Украине на 50 млрд евро

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Global Look Press

Комитеты Европарламента (ЕП) по бюджету и иностранным делам 5 октября проголосовали за выделение €50 млрд для создания фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год. За проголосовали 86 представителей комитетов, 6 выступили против, 2 — воздержались, сообщило РИА «Новости».

Ожидается, что весь ЕП проголосует по своей позиции о создании фонда на следующей пленарной сессии 16–19 октября. Затем могут начаться трехсторонние переговоры между ЕП, Советом ЕС и Еврокомиссией (ЕК). При этом Совет также должен сначала согласовать свою позицию перед переговорами с ЕП, а там пока есть разногласия по вопросу такой масштабной поддержки Киева.

Ранее ЕК предложила предусмотреть в бюджете дополнительно €50 млрд на период с 2024 по 2027 годы (€17 млрд в виде грантов и €33 млрд кредитов) на финпомощь Украине. Но, по словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, с 2024 года помощь Европы не будет безусловной, Киев должен будет представить план реконструкции с реформами и инвестициями.

Общая сумма макрофинансовой помощи Украине от Евросоюза на этот год составляет €18 млрд, деньги перечисляют ежемесячно по €1,5 млрд. Эту помощь оказывают киевскому режиму независимо от реформ и борьбы с коррупцией.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев признал сложности диалога с ЕС по вопросам финансовой помощи и санкций.

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