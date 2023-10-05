Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сунак сделает объявление по помощи Украине на саммите в Гранаде

Премьер Британии Сунак объявит о новой помощи для Украины на сумму более $50 млн

close
100%
Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит саммит Европейского политического сообщества в Испании, передает РИА Новости. Как заявили в пресс-службе главы британского кабмина, на мероприятии в Гранде он объявит о новой поддержке Украины со стороны Лондона.

«Премьер-министр подтвердит новые ассигнования на гуманитарную помощь со стороны Великобритании <…> Новые ассигнования на оказание помощи Украине, объявленные сегодня, включают 34 млн фунтов (около $41 млн) для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих укрытие и теплую зимнюю одежду, а также 10 млн фунтов (около $12 млн) на электроэнергию для домохозяйств», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Сунака добавили, что помимо гуманитарной поддержки, глава британского кабмина переговорит со своими коллегами о военной помощи Киеву. В ведомстве подчеркнули, что на повестке дня также будут вопросы, связанные с Косово и Нагорным Карабахом.

Третий саммит Европейского политического сообщества состоится в испанской Гранаде 5 октября. А после него — 6 октября — лидеры стран - участниц Евросоюза соберутся на неформальный форум.

Ранее Украина потеряла поддержку двух европейских союзников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий