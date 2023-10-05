Сунак сделает объявление по помощи Украине на саммите в Гранаде

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит саммит Европейского политического сообщества в Испании, передает РИА Новости. Как заявили в пресс-службе главы британского кабмина, на мероприятии в Гранде он объявит о новой поддержке Украины со стороны Лондона.

«Премьер-министр подтвердит новые ассигнования на гуманитарную помощь со стороны Великобритании <…> Новые ассигнования на оказание помощи Украине, объявленные сегодня, включают 34 млн фунтов (около $41 млн) для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих укрытие и теплую зимнюю одежду, а также 10 млн фунтов (около $12 млн) на электроэнергию для домохозяйств», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Сунака добавили, что помимо гуманитарной поддержки, глава британского кабмина переговорит со своими коллегами о военной помощи Киеву. В ведомстве подчеркнули, что на повестке дня также будут вопросы, связанные с Косово и Нагорным Карабахом.

Третий саммит Европейского политического сообщества состоится в испанской Гранаде 5 октября. А после него — 6 октября — лидеры стран - участниц Евросоюза соберутся на неформальный форум.

Ранее Украина потеряла поддержку двух европейских союзников.