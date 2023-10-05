В Европе рассказали, почему Украину нельзя брать в ЕС

Евросоюзу не стоит давать украинцам ложных надежд относительно скорого присоединения их страны к объединению, считает бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В интервью Augsburger Allgemeine он отметил, что Украина не сможет вступить в ЕС без масштабных изменений.

«Нельзя давать ложные обещания людям на Украине, находящимся по горло в беде. Меня крайне возмущают некоторые голоса в Европе, которые пытаются заставить украинцев поверить, что они могут стать членами ЕС немедленно. Это не пойдет на пользу ни ЕС, ни Украине», — отметил Юнкер.

Он добавил, что Украина не соответствует критериям для вступления из-за серьезного уровня коррупции во всех слоях общества. Юнкер подчеркнул, что у ЕС уже был неудачный опыт с новыми членами и повторять его не стоит.

«Несмотря на ее [Украины] усилия, она не готова ко вступлению [в ЕС], ей нужны масштабные внутренние процессы реформирования», — заключил экс-глава ЕК.

Ранее в Евросовете придумали новое условие для вступления Украины в ЕС.