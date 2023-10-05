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В Нигерии сообщили, что супруга Зеленского якобы потратила в Нью-Йорке более $1 млн

Нигерийский The Nation: Зеленская потратила более $1 млн в магазинах Нью-Йорка

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Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmissen via Reuters

Супруга украинского президента Елена Зеленская якобы потратила в магазинах Нью-Йорка более $1,1 млн. Об этом написало нигерийское издание The Nation, сославшееся на Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунт якобы бывшей сотрудницы Cartier.

По ее словам, Зеленская посетила бутики во время своего официального визита в Нью-Йорк. Она выступила на Генеральной Ассамблее ООН, в своей речи попросив Запад об оружии и деньгах для Украины.

Якобы бывшая сотрудница Cartier заявила, что Зеленская якобы вела себя грубо во время шоппинга.

Официальных комментариев от магазина Cartier или представителей властей Украины нигерийское издание не приводит. В Instagram-аккаунте, на который ссылается The Nation, нет ни одного подписчика и ни одного поста.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Зеленская получила травму во время своего визита в США. Она пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с забинтованным пальцем.

В сентябре Елена Зеленская приехала в Нью-Йорк вместе со своим супругом президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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