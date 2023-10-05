Президент Бжания: участие в Союзном государстве отвечает интересам Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что Абхазия заинтересована в интеграционных процессах на постсоветском пространстве и рассматривает участие в Союзном государстве вместе с Россией и Белоруссией как соответствующее внешнеполитическим целям республики. Он также отметил готовность Сухума к углублению военно-технического сотрудничества с Россией и возможному размещению постоянной базы ВМФ РФ на территории Абхазии. Об этом пишет газета «Известия».

Бжания подчеркнул, что внешняя политика Абхазии будет координироваться с внешней политикой России, и благодарен руководству РФ за поддержку, оказанную Абхазии в процессе государственного строительства. Он отметил, что несмотря на проблемы, процесс развития государства продолжается.

В честь 30-летия Дня независимости Абхазии в Сухуме собрались многочисленные гости, включая представителей российских регионов и федеральных органов власти. Бжания выразил радость по поводу большого количества гостей.

Абхазия продолжает работать с другими участниками международного сообщества, при этом получая серьезную поддержку от России, указал политик. Внешняя политика Абхазии координируется с Российской Федерацией, что помогает им развивать контакты и вести работу с различными странами и континентами, заключил Бжания.

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