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Трамп отказался возглавить палату представителей

Трамп не хочет быть спикером палаты представителей, но готов помочь с выборами

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Sam Wolfe/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в кулуарах суда в Нью-Йорке, где он выступает ответчиком по гражданскому иску, дал понять, что у него нет амбиций возглавить палату представителей, так как он сейчас сосредоточен на возвращении в Белый дом, передает РИА Новости.

При этом Трамп отметил, что он готов помочь с выборами спикера.

«Если я смогу помочь с процессом выборов, я это сделаю. У нас есть много людей, которые бы хорошо справились с работой спикера. Я сосредоточен на президентстве», — сказал он.

До этого сообщалось, что член палаты представителей Соединенных Штатов, республиканец от Техаса Трой Нелс заявил, что подаст документы для выдвижения бывшего президента Дональда Трампа на должность следующего спикера палаты представителей США.

3 октября временным спикером палаты представителей конгресса США был назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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