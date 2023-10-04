Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах назвали предназначение Украины

Глава МО Нидерландов: помощь Украине является дешевым способом борьбы с Россией

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

Помощь Украине в конфликте с Россией стала доступным способом сдерживать угрозу со стороны Москвы. Об этом заявила глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Anadolu Ajansi.

«Поддержка Украины — это очень дешевый способ убедиться в том, что Москва не представляет угрозы для НАТО», — сказала она.

При этом министр добавила, что западные страны будут долго финансировать Украину, поскольку США вскоре могут прекратить помогать украинской армии из-за внутренних проблем.

4 октября министр обороны Эстонии Ханно Певкур отверг заявления о том, что в НАТО устали от поддержки Украины. По его словам, в Североатлантическом альянсе сохраняют единство по этому вопросу.

В этот же день газета The Washington Times писала, что западные страны, в том числе США, стали уставать от поддержки Украины. В статье говорилось, что крупные западные союзники начали показывать, что помощь Киеву не может и не будет длиться бесконечно.

Накануне журналистка The Guardian Габи Хинслифф сообщала, что на Западе все больше задумываются о прекращении снабжения Украины деньгами и вооружением.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий