В Нидерландах назвали предназначение Украины

Помощь Украине в конфликте с Россией стала доступным способом сдерживать угрозу со стороны Москвы. Об этом заявила глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Anadolu Ajansi.

«Поддержка Украины — это очень дешевый способ убедиться в том, что Москва не представляет угрозы для НАТО», — сказала она.

При этом министр добавила, что западные страны будут долго финансировать Украину, поскольку США вскоре могут прекратить помогать украинской армии из-за внутренних проблем.

4 октября министр обороны Эстонии Ханно Певкур отверг заявления о том, что в НАТО устали от поддержки Украины. По его словам, в Североатлантическом альянсе сохраняют единство по этому вопросу.

В этот же день газета The Washington Times писала, что западные страны, в том числе США, стали уставать от поддержки Украины. В статье говорилось, что крупные западные союзники начали показывать, что помощь Киеву не может и не будет длиться бесконечно.

Накануне журналистка The Guardian Габи Хинслифф сообщала, что на Западе все больше задумываются о прекращении снабжения Украины деньгами и вооружением.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.