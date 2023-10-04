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В Кремле рассказали о планах Путина по церемонии завоза топлива на АЭС «Руппур»

Путин в четверг примет участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Руппур»

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 5 октября вместе с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной по ВКС планирует принять участие в торжественной церемонии завоза ядерного топлива российского производства на бангладешскую атомную электростанцию (АЭС) «Руппур». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Президент Российской Федерации совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной примет участие в режиме видео-конференц-связи в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на первый энергоблок бангладешской АЭС «Руппур», — отмечается в публикации.

Строительство АЭС ведет государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» на основе межправительственного соглашения, которое было подписано в 2011 году. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2 400 мегаватт.

До этого Кремль сообщал, что глава российского государства Владимир Путин проведет переговоры с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в ходе визита последнего в Москву 5 октября.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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