В Анкаре состоится встреча представителей МИД России и Турции

Россия и Турция 5 октября проведут политические консультации, в которых примут участие заместители министров иностранных дел двух государств. Об этом сообщается в пресс-релизе дипломатического ведомства республики, передает РИА Новости.

Согласно полученной информации, заседание пройдет в Анкаре. При этом одной из тем обсуждения станет взаимодействие с международными структурами, включая Организацию черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

«Замглавы МИД Турции и глава постпредства в ЕС Мехмет Бозай проведет в четверг в Анкаре политические консультации с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Панкиным», — указано в документе.

2 октября турецкий министр торговли Омер Болат заявил, что правительство республики не помогает Москве обходить экономические рестрикции. Таким образом глава ведомства ответил на обвинения стран Запада, согласно которым при содействии Анкары на российскую территорию попадают подсанкционные товары.

По словам Болата, подобные заявления являются беспочвенными. Он добавил, что Турция торгует с РФ только произведенными на территории государства товарами.

Ранее стало известно, что Турция заняла третье место в рейтинге стран-импортеров продукции российских компаний.