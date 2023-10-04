Эрдоган не примет участия в переговорах Алиева и Пашиняна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свое участие в неформальном саммите главы государств и правительств Евросоюза, на котором запланировали обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе из-за болезни. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet.

«<…> Эрдоган отменил свое участие в важнейшем саммите европейского политического сообщества», — уточнили в сообщении.

По данным газеты, турецкий лидер не поедет в Испанию, так как простудился.

5 октября в рамках неформального саммита лидеров ЕС в испанском городе Гранада ожидалось проведение переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в кулуарах заседаний. Издание напомнило, что в этом «мини-саммите», должны были принять участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Совета ЕС Шарль Мишель.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция ничего не ждет от ЕС относительно вступления в союз.

Ранее Турция выразила готовность гарантировать проход через проливы судам с зерном.