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Эрдоган не примет участия в переговорах Алиева и Пашиняна

Cumhuriyet: Эрдоган отменил свое участие на саммите в Гранаде

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свое участие в неформальном саммите главы государств и правительств Евросоюза, на котором запланировали обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе из-за болезни. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet.

«<…> Эрдоган отменил свое участие в важнейшем саммите европейского политического сообщества», — уточнили в сообщении.

По данным газеты, турецкий лидер не поедет в Испанию, так как простудился.

5 октября в рамках неформального саммита лидеров ЕС в испанском городе Гранада ожидалось проведение переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в кулуарах заседаний. Издание напомнило, что в этом «мини-саммите», должны были принять участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Совета ЕС Шарль Мишель.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция ничего не ждет от ЕС относительно вступления в союз.

Ранее Турция выразила готовность гарантировать проход через проливы судам с зерном.

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