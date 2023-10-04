В Баку отреагировали на готовность Франции поставлять вооружение Армении

В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что считают неприемлемыми попытки Франции вооружать Армению после того, как глава МИД этой страны Катрин Колонна сообщила, что Париж согласен подписать договор о предоставлении Еревану военной техники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные претензии, выдвинутые в адрес Азербайджана министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна. Мы считаем неприемлемыми попытки Франции вооружать Армению», — говорится в заявлении.

В Баку также обвинили Францию в попытках ввести в заблуждение мировое сообщество сообщениями о том, что армяне, покидающие Нагорный Карабах, насильно стали переселенцами. Подобные утверждения идут вразрез с позицией международных организаций, заявили в МИД Азербайджана.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Пашиняна обвинили в сдаче Карабаха.