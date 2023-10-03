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Пашиняна обвинили в сдаче Карабаха

Депутат Армении Манукян: политика Пашиняна привела к сдаче Карабаха Баку

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Евгений Биятов/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян несет ответственность за ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, считает оппозиционный армянский депутат Арегназ Манукян, передает News.am. По ее словам, теперь он пытается сохранить власть за счет введения страны в зону влияния Турции, взяв антироссийский вектор внешней политики.

«Шестого октября 2022 года он [Пашинян] официально сдал Арцах [Нагорный Карабах]. Пражское заявление предоставило президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, на начальном этапе, возможность осуществить блокаду Арцаха, а затем — провести этнические чистки. Потеря Арцаха — следствие предательства и больше ничего. Никол Пашинян намеренно и последовательно сдавал Арцах Азербайджану, предварительно уничтожив всю архитектуру безопасности Армении», — отметила Манукян.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия. Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха. При этом боевые действия фактически проводились Азербайджаном на собственной территории.

Ранее в ЕС обвинили Россию в «предательстве» армян Карабаха.

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