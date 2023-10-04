Власти Словакии решили ввести временный контроль на границе с Венгрией

Власти Словакии решили ввести временный контроль на сухопутной границе с Венгрией, сообщает агентство TASR.

По данным МВД, мера будет действовать с 5 по 14 октября.

Такое решение словацкое правительство приняло из-за увеличения числа нелегальных мигрантов, которые попадают в республику из соседних стран. В МВД страны отметили, что мигранты воспринимают Словакию как безопасную страну, из которой им не грозит угроза вытеснения из Шенгенской зоны. По информации ведомства, с начала 2023 года по 1 октября в Словакии зафиксировано 39 688 нелегальных мигрантов.

Как заявлял премьер-министр Словакии Людовит Одор, нелегальная миграция нуждается в общеевропейском решении на внешних границах.

Проверки на границах со Словакией также возобновили Австрия, Польша и Чехия. Мера вводится на 10 дней, но может быть продлена.

Ранее Туркмения предложила Евросоюзу исследовать транзитные возможности Афганистана.