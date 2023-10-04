Захарова: Венгрия и Польша продемонстрировали претензии к Киеву на заседании глав МИД ЕС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что заседание глав МИД государств Европейского союза в Киеве не дало значимых результатов, а Венгрия и Польша продемонстрировали претензии к политике украинских властей, передает ТАСС.

«У Будапешта и Варшавы накопилось немало претензий к политике Зеленского. Этот «штурм мозга» не привел к значимым результатам», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что дипломаты из европейских стран не сумели договориться об очередном выделении Киеву военной помощи в размере €5 млрд в 2024 году.

Также Мария Захарова высказала мнение, что в Германии полном ходом идет реабилитация нацизма. Она подчеркнула, что немецкое руководство, по всей видимости, забыло уроки истории, «хотя должно их помнить лучше других и быть более чувствительным и нетерпимым к любым проявлениям человеконенавистнической идеологии».

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.