В Турции считают, что к попытке теракта в Анкаре могут быть причастны США

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек считает, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) не смогла бы осуществить попытку теракта в центре Анкары без одобрения из США. Политика цитирует газета Aydınlı.

Перинчек отметил бдительность, героизм и чувство долга турецкой полиции. Он назвал этот теракт «полным разочарованием и несчастьем для террористов».

«Какова была цель и кто ее осуществил? РПК не может предпринять подобную акцию без того, чтобы Соединенные Штаты не нажали на кнопку. Внутри страны идет зачистка РПК. Здесь есть принуждение. Думаю, это принуждение исходит от США», — сказал он.

По мнению Перинчека, «США дают понять», что могут снова «спровоцировать терроризм из-за некоторых событий на севере Сирии», где Турция проводит операцию против РПК.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен высказал осуждение террористического акта, который произошел в Анкаре возле здания МВД Турции.

1 октября сообщалось, что в Анкаре возле зданий парламента и Министерства внутренних дел Турции произошел террористический акт. Утром к зданию МВД подъехал автомобиль, в котором находились террористы. Один из террористов взорвал себя. Второй вступил в перестрелку с полицейскими и был затем ими ликвидирован. Двое полицейских получили легкие ранения.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.