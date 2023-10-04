Победивший на выборах в Словакии Фицо заявил о шантаже со стороны Европарламента

Победивший на выборах в Словакии экс-премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его партия Smer рискует быть исключенной из Европарламента (из Партии европейских социалистов (PES) из-за антиукраинской позиции — об этом политик пишет в социальных сетях.

«Если исключение нашей партии из партии европейских социалистов станет ценой за реализацию истинно левой повестки дня в Словакии и выражение суверенных мнений, мы готовы заплатить такую ​​цену», — пишет Фицо.

Таким образом он прокомментировал слова экс-премьера Швеции, лидера PES Стефана Левена, который пригрозил Smer исключением из партийного объединения из-за антиукраинской риторики самого Роберта Фицо и его сопартийцев.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал обвинение России во вмешательстве в словацкие парламентские выборы, на которых победил экс-премьер-министр Роберт Фицо.

Сийярто также поддержал победу Роберта Фицо на выборах, отметив, что бывший премьер Словакии поддерживает позицию, схожую с позицией венгерского правительства по вопросам мира, мигрантам и противодействию гендерной пропаганде.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.