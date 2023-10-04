Украина получит почти €200 млрд после вступления в Евросоюз

Украина получит €186 млрд после вступления в Европейский союз. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект бюджета ЕС, рассчитанный на семь лет с учетом вступления новых членов.

При этом присоединение к ЕС Украины, Молдовии, Грузии и шести западно-балканских государств обойдется союзу в €256,8 млрд.

Страны-члены, которые уже в Евросоюзе, из-за вступления новых стран столкнутся с сокращением субсидий фермерам примерно на одну пятую, в то время как бюджет ЕС увеличится на 21% — до €1,47 трлн. Это примерно 1,4% валового национального дохода 36 стран.

Издание отмечает, что для принятия новых стран в ЕС, странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета, а также стать донорами.

Украина получит право на €96,5 млрд в рамках Единой сельскохозяйственной политики Европейского союза в течение семи лет. FT отмечает, что этот финансовый сдвиг приведет к уменьшению объема сельскохозяйственных субсидий существующим государствам — членам ЕС примерно на 20%.

Кроме того, Украина сможет получит €61 млрд из фондов сплочения Европейского союза, направленные на улучшение инфраструктуры в более бедных странах-членах.

Тем временем глава Евросовета Шарль Мишель допустил вступление Украины в ЕС в 2030 году.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.