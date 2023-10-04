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Маккарти не намерен добиваться переизбрания спикером палаты представителей США

Убранный с должности Маккарти не намерен добиваться переизбрания

По информации газеты Politico, республиканец Кевин Маккарти из Калифорнии, который был смещен с должности спикера палаты представителей конгресса США, не будет повторно пробовать избираться на эту должность. Источники сообщили, что Маккарти во вторник сообщил своим коллегам из республиканской партии в нижней палате конгресса о своем решении не выдвигаться на третий по значимости пост в государственной иерархии США.

Ранее большинство членов нижней палаты проголосовало за снятие Маккарти с должности спикера. Это стало первым случаем в истории США, когда спикер палаты представителей был отстранен от своей должности. Временно исполнять обязанности спикера будет Патрик Макгенри из штата Северная Каролина, пока не будет выбран новый спикер.

Инициатором голосования и автором соответствующей резолюции стал конгрессмен Мэтт Гетц из Флориды, представляющий правые круги Республиканской партии. Противоречия между Гетцем и Маккарти возникли из-за идеологических разногласий. Гетц и другие республиканцы в нижней палате конгресса, придерживающиеся консервативных и крайне правых взглядов, не простили Маккарти за его компромисс с демократами в вопросе финансирования деятельности федерального правительства.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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