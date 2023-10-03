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Грузинский политик раскрыл причины подготовки Западом госпереворота в стране

Руководитель партии Мартыненко: Запад хочет открыть в Грузии второй фронт

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Irakli Gedenidze/Reuters

Запад хочет подготовить в Тбилиси госпереворот, чтобы открыть в Грузии второй фронт украинского конфликта. Об этом рассказал «Известиям» глава грузинской партии «Консервативное движение» Шота Мартыненко.

По его словам, о вероятности госпереворота стало известно еще весной, когда стало ясно, что Украина не одержит победу в конфликте с Россией. Поэтому Запад захотел открыть в Грузии второй фронт.

«Мы говорили, что приблизительно к концу этого года, наверное, Запад попытается устроить здесь переворот», — отметил Мартыненко.

По его словам, сегодня, когда перспективы ВСУ в конфликте не видны, у Запада «не останется никаких других выходов», кроме как открыть второй фронт. Он обратил внимание, что для западных стран — это единственный шанс переломить ситуацию.

Политик напомнил, что финансирование Агентством международного развития (USAID) тренингов в Грузии с участием сербов, готовивших местных жителей к свержению власти в текущем году, демонстрирует прямое участие США в подготовке госпереворота.

2 октября посольство США в Грузии опровергло информацию о финансировании подготовки беспорядков.

Ранее в США пообещали помочь выходцам из Карабаха.

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