Служба безопасности Азербайджана задержала экс-руководителей НКР

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадий Гукасян и Бако Саакян задержаны Службой госбезопасности Азербайджана, сообщает агентство АПА.
Также был задержан бывший спикер парламента НКР Давид Ишханян.
По данным агентства, они были доставлены в Баку и будут привлечены к ответственности за совершенные преступления.
19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.
28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.
Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.