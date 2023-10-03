Служба безопасности Азербайджана задержала экс-руководителей НКР

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадий Гукасян и Бако Саакян задержаны Службой госбезопасности Азербайджана, сообщает агентство АПА.

Также был задержан бывший спикер парламента НКР Давид Ишханян.

По данным агентства, они были доставлены в Баку и будут привлечены к ответственности за совершенные преступления.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.