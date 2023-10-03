Политолог объяснил, чем грозит отказ Польши от соцпомощи беженцам с Украины

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что в случае отказа Польши от социальной поддержки беженцев с Украины в Киеве может случиться бунт. Об этом он сообщил изданию «Известия».

«В случае, если, допустим, будет принято решение, что все беженцы будут изгнаны из Европейского союза — через месяца два на Украине будет социальный бунт», — сказал Денисов.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер выразил надежду, что социальная помощь для украинских беженцев не будет продлена на 2024 год.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Украины Владимира Зеленского не забывать о том, что Польша приютила несколько миллионов украинцев и учитывать, что Германия всегда будет пытаться наладить отношения с Россией.

По словам премьера Польши, Зеленский теперь думает, что у Киева будет тесный союз с Берлином. Моравецкий предупредил, что немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств. Он подчеркнул, что Польша приняла несколько миллионов украинских беженцев и больше всего помогла Киеву в то время, когда Германия ограничилась посылкой на Украину пяти тысяч касок.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.