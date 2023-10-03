Шольц и Штайнмайер избегают Шредера из-за России

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер оказался вдали от высших немецких чиновников на праздничной церемонии в честь 33-летия объединения Германии, которая прошла в Эльбской филармонии Гамбурга, пишет Bild. По информации портала, политика намерено посадили подальше от нынешнего главы немецкого кабмина Олафа Шольца и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.

Как отмечает Bild, дело в том, что канцлер и глава государства не хотели попасть на общие фото со Шредером из-за его хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным. Портал добавляет, что ситуация с политиком вызвала головную боль у службы протокола, поскольку его надо было отсадить от первых лиц страны, но не слишком далеко, так как он все-таки бывший канцлер.

«Почти никто не хотел, чтобы его видели с ним [Шредером]. Его нужно было расположить таким образом, чтобы не слишком многим высокопоставленным политикам пришлось пройти мимо по пути к своему месту. В конце концов он сел на край второго ряда в Эльбской филармонии со своей женой Со Ен Шредер-Ким. Слева от него: только коридор», — подчеркивается в тексте.

Ранее Шредера объявили персоной нон грата на съезде его собственной партии.