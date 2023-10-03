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У Италии не хватает вооружений и финансов на его покупку для Украины

Repubblica: у Италии не хватает оружия и денег на его покупку для передачи Киеву

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Depositphotos

У Италии нет вооружений и необходимых средств на его покупку для последующей передачи Киеву. При этом у местных жителей растет недовольство политикой помощи Украине, пишет газета La Repubblica.

По ее данным, восьмой пакет помощи от Рима, который должен быть отправлен на Украину к Рождеству, серьезно пробуксовывает.

Как следует из текста, предыдущие поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) опустошили военные арсеналы страны. При этом денег на закупку новых вооружений недостаточно из-за необходимости сокращать траты на другие расходы при составлении нового бюджета, уточняется в материале.

В таких условиях поддержка Украины вызывает недовольство населения и оппозиции, говорится в тексте.

По информации газеты, власти Италии будут стараться не афишировать вопросы о поставках оружия, сосредоточившись на участии в восстановлении инфраструктуры Украины и ее культурного наследия.

До этого министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Рим продолжит уделять максимальное внимание Украине во время председательства страны в «Большой семерке» (G7) в следующем году.

«Италия продолжит уделять Украине первоочередное внимание во время итальянского председательства в «Большой семерке» в течение 2024 года и в 2025 году, когда наша страна будет принимать конференцию по реконструкции Украины», — заявил он.

Ранее сообщалось, что восьмой пакет военной помощи Италии Украине может быть готов к концу 2023 года.

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