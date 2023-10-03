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В Кремле анонсировали выступление Путина на Валдае

Путин выступит на «Валдайском форуме» 5 октября

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступит на «Валдайском форуме» 5 октября, сообщает ТАСС.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что Путин выступит на пленарном заседании.

В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин высоко ценит каждое «общение» в рамках дискуссионного клуба «Валдай» и его работу в целом.

Ранее на Восточном экономическом форуме подвели итоги развития Дальнего Востока за 10 лет.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. В работе форума принял участие президент России Владимир Путин.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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