Президент Сербии взял на себя вину за ситуацию в Косово и Метохии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что виновен в ситуации в Косово и Метохии, так как верил ЕС и США. Об этом сообщает RT.

«Я виноват, потому что поверил, что США и ЕС выполнят свои обещания», — отметил президент Сербии.

Он отметил, что из-за этого сам «поставил сербов в такое положение».

Второй ошибкой Вучич счел зависимость от тех, «кто водил <…> за нос», а сам перешел на сторону премьера непризнанного Косово Альбина Курти.

Накануне президент Сербии заявил, что вступление страны в Евросоюз является для него приоритетом.

В конце августа премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что не уверена в возможности получения страной полноценного членства в Евросоюзе в 2030 году.

По ее мнению, вступление Сербии в Евросоюз станет гарантом безопасности целого региона. Брнабич подчеркнула, что государства Западных Балкан должны быть частью мирного проекта.

Ранее в Евросоюзе предупредили Сербию о невозможности интеграции с ЕС и тесных отношений с Россией.