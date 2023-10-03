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Президент Сербии взял на себя вину за ситуацию в Косово и Метохии

Вучич заявил, что виновен в ситуации в Косово и Метохии, так как верил ЕС и США

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что виновен в ситуации в Косово и Метохии, так как верил ЕС и США. Об этом сообщает RT.

«Я виноват, потому что поверил, что США и ЕС выполнят свои обещания», — отметил президент Сербии.

Он отметил, что из-за этого сам «поставил сербов в такое положение».

Второй ошибкой Вучич счел зависимость от тех, «кто водил <…> за нос», а сам перешел на сторону премьера непризнанного Косово Альбина Курти.

Накануне президент Сербии заявил, что вступление страны в Евросоюз является для него приоритетом.

В конце августа премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что не уверена в возможности получения страной полноценного членства в Евросоюзе в 2030 году.
По ее мнению, вступление Сербии в Евросоюз станет гарантом безопасности целого региона. Брнабич подчеркнула, что государства Западных Балкан должны быть частью мирного проекта.

Ранее в Евросоюзе предупредили Сербию о невозможности интеграции с ЕС и тесных отношений с Россией.

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