Депутаты предложили запретить рекламу ведьм

Партия «Коммунисты России» обратилась в Государственную думу с предложением ввести запрет на рекламу и деятельности экстрасенсов и ведьм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу партии Сергей Малинкович.

По словам Малинковича, в российский парламент было направлено соответствующее обращение для введения запрета на законодательном уровне экстрасенсов, ведьм, ясновидящих, передачи про них по ТВ.

Помимо того, парламентарий предложил запретить рекламу практик и услуг, оказываемых ясновидящими.

Как заметил российский депутат, следует надеяться на науку, медицину, армию и флот, а не мошенников.

Также в Ижевске мужчина похитил у знакомой украшения, чтобы снять с нее порчу.

До этого в Московской области пенсионеры отдали 12 млн рублей ясновидящей из телевизора за снятие порчи. 61-летние супруги-пенсионеры, проживающие в Серпухове, увидели на кабельном канале рекламу услуг ясновидящей и решили ими воспользоваться.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.