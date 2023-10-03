В конгрессе США попросили Байдена ответить на операцию Баку в Карабахе

Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и конгрессвумен Анна Эшу инициировали письменное обращение к американскому лидеру Джо Байдену по ситуации в Нагорном Карабахе. В тексте письма, подписанного 75 конгрессменами, содержится призыв к санкциям против Азербайджана из-за его действий в регионе.

«У США есть моральное обязательство сделать все необходимое, чтобы положить конец этим ненужным страданиям [народа Карабаха] и гарантировать, что Азербайджан столкнется с последствиями за участие в этнических чистках», — говорится в документе.

В письме конгрессмены, в частности, попросили Байдена направить гуманитарную помощь для населения Карабаха, прекратить любую военную поддержку США в отношении Азербайджана, ввести санкции против высокопоставленных чиновников Баку и разместить международных наблюдателей в Лачинском коридоре — единственная дорога, соединяющая регион с Арменией.

«Мы с нетерпением ожидаем, что ваша администрация предпримет решительные действия для облегчения страданий народа Арцаха», — подчеркивается в тексте.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия. Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха.

Ранее Азербайджан обнародовал план реинтеграции армян Карабаха.