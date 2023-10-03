В МИД РФ высмеяли задержание чиновника Пентагона из-за собачьих боев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о задержании высокопоставленного чиновника министерства обороны США Фредерика Морфилда многое объясняет на фоне политики Вашингтона в отношении Москвы. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на материал The Washington Post, согласно которому сотрудник Пентагона арестован за организацию собачьих боев на протяжении более 20 лет.

«Многое объясняет в свете развязанной Штатами русофобской информационной войны», — написала Захарова.

По данным WP, Морфилд был заместителем по информационным технологиям по командованию, контролю и связи у главного информационного директора министра обороны США. Издание добавляет, что его задержали в конце сентября вместе с его давним другом, который предположительно признался в своем участии в собачьих боях, 49-летним Марио Флайтом. При этом оба было отпущены полицией после предъявления обвинений.

Ранее слившего секреты Пентагона военного нашли через соцсети.