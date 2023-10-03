В ЕС заявили, что больше не могут поставлять оружие Украине

Страны Европейского союза не могут продолжать поставки вооружений ВСУ, поскольку это может навредить их собственной безопасности. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на одного из чиновников ЕС.

«Мы не можем продолжать поставлять [вооружения] из наших запасов», — заявил изданию пожелавший остаться неназванным собеседник.

При этом чиновник отметил в разговоре, что поддержка Украины в Евросоюзе, как политическая, так и общественная, весьма высока, однако европейские страны уже отдали все, что было можно без угрозы оставить самих себя беззащитными.

О том, что запасы оружия ЕС стремительно заканчиваются, журналистам заявил и представитель администрации американского президента Джо Байдена. В США подчеркнули, что у Пентагона пока еще есть деньги на поддержку Украины, однако иссякают средства для пополнения собственных запасов.

Судя по недавней публикации The Wall Street Journal, в распоряжении минобороны США остаются $5,2 млрд на поддержку Киева.

Ранее стало известно, что Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине.