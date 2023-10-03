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Экс-премьер СССР досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области

Рыжков досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков решил досрочно прекратить свои полномочия сенатора, представлявшего интересы губернатора Белгородской области. Возраст Николая Рыжкова составляет 94 года, и его полномочия были досрочно завершены 25 сентября. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте Совета Федерации.

Николай Рыжков был членом верхней палаты парламента с 2003 года. В последний раз он был наделен полномочиями сенатора в 2021 году от имени Вячеслава Гладкова. Теперь в Совете Федерации Белгородскую область представляет только экс-губернатор региона Евгений Савченко, который стал сенатором от облдумы в 2020 году.

Николай Рыжков родился в 1929 году в Донецкой области в семье рабочего-шахтера. Он окончил Краматорский машиностроительный техникум (ныне Машиностроительный колледж Донбасской государственной машиностроительной академии) и Уральский политехнический институт имени Кирова (ныне Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина). В 1950 году он начал работать на Уралмашзаводе и продвинулся от сменного мастера до генерального директора до 1975 года. С 1975 по 1979 год он занимал должность первого заместителя министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, а с 1979 по 1982 год — первого заместителя председателя Госплана СССР в ранге министра. Затем он работал секретарем ЦК КПСС и одновременно заведующим экономическим отделом ЦК КПСС. С 1985 по 1990 год он был председателем Совета министров СССР.

Во время своего председательства Советом министров Николай Рыжков возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и землетрясения в Спитаке (Армения) в 1988 году. За свой вклад в организацию восстановительных работ в Спитаке ему был установлен памятник. В период с 1995 по 1999 год, Николай Рыжков был депутатом Государственной думы второго созыва, избранным по одномандатному избирательному округу Белгородской области. Он руководил депутатской группой «Народовластие». В 1999–2003 годах он также был депутатом Государственной думы третьего созыва. С 2006 по 2011 год он возглавлял комитет Совета Федерации по естественным монополиям, а с декабря 2011 года был членом комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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