Экс-премьер СССР досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков решил досрочно прекратить свои полномочия сенатора, представлявшего интересы губернатора Белгородской области. Возраст Николая Рыжкова составляет 94 года, и его полномочия были досрочно завершены 25 сентября. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте Совета Федерации.

Николай Рыжков был членом верхней палаты парламента с 2003 года. В последний раз он был наделен полномочиями сенатора в 2021 году от имени Вячеслава Гладкова. Теперь в Совете Федерации Белгородскую область представляет только экс-губернатор региона Евгений Савченко, который стал сенатором от облдумы в 2020 году.

Николай Рыжков родился в 1929 году в Донецкой области в семье рабочего-шахтера. Он окончил Краматорский машиностроительный техникум (ныне Машиностроительный колледж Донбасской государственной машиностроительной академии) и Уральский политехнический институт имени Кирова (ныне Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина). В 1950 году он начал работать на Уралмашзаводе и продвинулся от сменного мастера до генерального директора до 1975 года. С 1975 по 1979 год он занимал должность первого заместителя министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, а с 1979 по 1982 год — первого заместителя председателя Госплана СССР в ранге министра. Затем он работал секретарем ЦК КПСС и одновременно заведующим экономическим отделом ЦК КПСС. С 1985 по 1990 год он был председателем Совета министров СССР.

Во время своего председательства Советом министров Николай Рыжков возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и землетрясения в Спитаке (Армения) в 1988 году. За свой вклад в организацию восстановительных работ в Спитаке ему был установлен памятник. В период с 1995 по 1999 год, Николай Рыжков был депутатом Государственной думы второго созыва, избранным по одномандатному избирательному округу Белгородской области. Он руководил депутатской группой «Народовластие». В 1999–2003 годах он также был депутатом Государственной думы третьего созыва. С 2006 по 2011 год он возглавлял комитет Совета Федерации по естественным монополиям, а с декабря 2011 года был членом комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

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