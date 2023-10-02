Лидеры ЕС на саммите в Гранаде определят стратегические приоритеты

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите 6 октября в испанской Гранаде обсудят будущее расширение сообщества. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в письме участникам встречи, передал ТАСС.

«Неотъемлемая часть дискуссии касается будущего расширения Евросоюза и последствий, которые это расширение может повлечь за собой», — написал он.

Мишель обратил внимание на важность обдумывания будущей динамики объединения, ее политику и процесс принятия решений. Например, на встрече предстоит обсудить, как сопоставить средства амбициями.

По его мнению, предстоит конструктивный диалог по наиболее актуальным проблемам, с которыми в настоящее время сталкивается ЕС. Дискуссии в Гранаде позволят коллективно наметить курс союза, определив его цели на ближайшие годы.

28 сентября стало известно. что Евросоюз может расшириться до 36 стран.

Ранее Нарышкин счел выражение «англичанка гадит» актуальным.