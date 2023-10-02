Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лидеры ЕС на саммите в Гранаде определят стратегические приоритеты

Лидеры 27 стран ЕС обсудят на саммите в Гранаде расширение сообщества

close
100%
Yves Herman/Reuters

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите 6 октября в испанской Гранаде обсудят будущее расширение сообщества. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в письме участникам встречи, передал ТАСС.

«Неотъемлемая часть дискуссии касается будущего расширения Евросоюза и последствий, которые это расширение может повлечь за собой», — написал он.

Мишель обратил внимание на важность обдумывания будущей динамики объединения, ее политику и процесс принятия решений. Например, на встрече предстоит обсудить, как сопоставить средства амбициями.

По его мнению, предстоит конструктивный диалог по наиболее актуальным проблемам, с которыми в настоящее время сталкивается ЕС. Дискуссии в Гранаде позволят коллективно наметить курс союза, определив его цели на ближайшие годы.

28 сентября стало известно. что Евросоюз может расшириться до 36 стран.

Ранее Нарышкин счел выражение «англичанка гадит» актуальным.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий