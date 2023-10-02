В США не стали запрещать «мятежнику» Трампу баллотироваться в президенты

Верховный суд США отклонил ходатайство с требованием наложить запрет на участие в выборах экс-президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на список постановления суда.

«Ходатайство об истребовании дела отклонено», — говорится в документе.

Иск против Трампа сразу в нескольких штатах подавал член Республиканской партии Джон Кастро. Он заявлял, что бизнесмену нельзя работать на выборных должностях из-за поправки к американской конституции, согласно которой «мятежники и бунтовщики» не могут занимать указанные позиции.

Трампа действительно могут признать «мятежником» по делу о захвате Капитолия, однако соответствующее судебное заседание состоится только весной 2024 года.

Протесты, в организации которых обвиняют Трампа, прошли в Вашингтоне 6 января 2021 года после президентских выборов. Толпа митингующих ворвалась в здание Конгресса США и захватила несколько его помещений в то время, как там проходило заседание парламентариев, собиравшихся официально утвердить победу Джо Байдена в ходе голосования.

После случившегося сотни участников «штурма» были арестованы, а Дональда Трампа обвинили в попытке изменить итоги выборов в свою пользу. Сам бывший президент заявляет о своей невиновности, но также говорит, что не боится сесть в тюрьму.

Ранее Трамп назвал обманом иск против себя и Trump Organization.